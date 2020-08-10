10.08.2020 (13:50)

Самолеты оперативно-тактической авиации Су-24МР задействуют на спецучении войск РХБ защиты ЮВО

Самолеты оперативно-тактической авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) задействуют в специальном учении войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в Волгоградской области.

Экипажи выполнят разведку радиационной обстановки на маршруте выдвижения соединений 8-й общевойсковой армии.

Кроме того, подразделения войск РХБ защиты ЮВО обеспечат аэрозольную маскировку районов сосредоточения войск и командных пунктов воинских частей. Спецучение войск РХБ защиты проводится в едином замысле с двусторонними учениями мотострелковых соединений общевойскового объединения ЮВО.

В мероприятии примут участие более 1000 военнослужащих соединения и воинских частей РХБ защиты ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады. Будет задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

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