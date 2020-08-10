10.08.2020 (13:30)

Инженерные подразделения ЮВО обеспечат действия войск в ходе специальных учений на десяти полигонах на Юге России и в Закавказье

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

При выполнении инженерного обеспечения на учениях будут отработаны следующие задачи:

ведение инженерной разведки противника, местности и объектов;

фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов;

устройство и содержание инженерных заграждений, производство разрушений;

применение инженерно-разведывательного огневого контура в ходе проведения дистанционного минирования;

разрушение зданий с использованием зарядов;

использование штурмовых лестниц для преодоления препятствий в невзрывных заграждениях. Проделывание проходов в МВЗ в ходе форсирования водной преграды с ходу;

действие групп разминирования на вертолете;

подготовка и содержание путей движения и маневра войск;

оборудование и содержание переправ на водных преградах;

оборудование и содержание пунктов (районов) добычи и очистки воды;

скрытие и имитацию важных районов и объектов;

полевое электроснабжение войск;

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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