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10.08.2020 (13:23)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к ротно-тактическим учениям

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ряд мероприятия по подготовке к ротно-тактическим учениям (РТУ).

В рамках подготовки личного состава ОГРВ ПРРМ к ротно-тактическому учению (РТУ), более чем у 30 военнослужащих водительского состава проверили знания сигналов управления в ходе марша и требования безопасности при движении.

Для качественного проведения РТУ с мотострелковыми подразделениями, специалисты инженерно-саперного взвода оборудовали на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ различные препятствия, учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения.

Ротно-тактические учения являются высшей формой обучения военнослужащих на этапе слаживания рот, где тактика действия связана с выполнением задач по уничтожению условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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