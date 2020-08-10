10.08.2020 (13:21)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.
В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.
В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу условного противника. Особое внимание уделили стрельбе по мишеням имитирующие легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.
Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.