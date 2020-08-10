10.08.2020 (13:30)

Выступление главнокомандующего Военно-морским Флотом адмирала Н.А.Евменова по тематике Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

В период с 23 по 29 августа 2020 года Военно-Морской Флот примет активное участие в VI Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020», который состоится на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Впервые в рамках Форума будет создан кластер Военно-Морского Флота. В нем будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.

Среди основных составляющих кластера Военно-Морского Флота стоит отметить статическую экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники, динамический показ натурных образцов, стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в военно-морской сфере, стенд Главного командования ВМФ (павильон «С»), а также научно-деловую программу по тематике развития.

В тематических зонах будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, образцов морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения.

Экспозиция Центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-Морского Флота будет посвящена освоению Арктики, а также экспедиции исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Антарктиду в 2019-2020 гг.

Кроме того, Русским географическим обществом будут представлены VR-кинотеатр с возможностью совершить виртуальное путешествие по России, фотовыставки, а также демонстрация на ТВ-экране фильмов и познавательных роликов по данной теме.

В павильоне «С» будут размещены 18 стендов предприятий (общая площадь 1 384 кв. м), представляющих новейшие разработки в военно-морской сфере.

Хочется также отметить высадку разведывательной группы специального назначения из вертолёта и её действия в едином тактическом замысле в рамках динамического показа применительно к условиям современного общевойскового боя с показом огневых, маневренных и других возможностей на водной преграде полигона Алабино – озере Комсомольское.

Уверен в том, что участие специалистов Военно-Морского Флота в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» будет зрелищным и запоминающимся.



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