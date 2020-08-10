10.08.2020 (13:10)

Корабли Балтийского флота отработали противолодочные задачи в Балтийском море

В морских полигонах Балтийского флота корветы «Стерегущий», «Бойкий» и «Стойкий» во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провели совместное противолодочное учение, отработав задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В течение нескольких дней корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных действий, экипажи отработали задачи по плаванию в узкости, совместному маневрированию, выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели ракетно-артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть корабля, радиационной, химической и биологической защите.

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