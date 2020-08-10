10.08.2020 (13:06)

Активная фаза тактического учения российских мотострелков состоялась в Таджикистане

На полигоне Ляур российской военной базы в Таджикистане состоялась активная фаза двустороннего тактического учения с привлечением горных мотострелков.

В ходе постоянно меняющейся обстановки маневренного боя мотострелковые подразделения, усиленные экипажами танков Т-72, отработали задачи наступления и обороны, а также выполнили нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовкам на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А выполнили стрельбы из 30-мм автоматической пушки 2А72 по легкобронированным целям. Наводчики-операторы из вооружения танков уничтожили мишени, имитирующие гусеничную технику, безоткатные орудия и низколетящие воздушные цели. Для уничтожения живой силы условного противника российские военнослужащие использовали стрелковое оружие и гранатометы. Расчёты 120-мм буксируемых минометов «Сани» выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику противника, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения военной и специальной техники мотострелкового соединения.

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