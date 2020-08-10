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10.08.2020 (12:58)

ЮВО примет иностранные команды международного конкурса АрМИ–2020 «Инженерная формула»

13 августа в Южный военный округ (ЮВО) прибудут команды военных инженеров из Белоруссии и Монголии для участия в международном конкурсе АрМИ–2020 «Инженерная формула».

Иностранные гости прибудут в 187-й межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в городе Волжском Волгоградской области, на базе которого будут проведены соревнования.

На плацу учебного центра командование и личный состав МРУЦ встретит коллег согласно русским традициям — хлебом-солью.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 24 августа, финал и закрытие — 28 августа.

Справочно:

Участники команд с применением машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС пройдут эстафетную дистанцию по трассе. Маршрут длиной около 4 тыс. м оборудован различными препятствиями и снабжен площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды — до 22 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Инженерная формула , Южный военный округ
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