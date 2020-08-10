10.08.2020 (12:41)

Около 6 тыс. военнослужащих ЮВО привлечены к учениям по видам обеспечения действий войск (сил) в пяти субъектах юга России

С 10 по 21 августа на семи полигонах Южного военного округа (ЮВО), расположенных в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане и Крыму, пройдут учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

Проведение специальных учений является контрольным этапом подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе мероприятий в полевых условиях будет отработан комплекс задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе материально-технического, военно-политической работы, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, органов военной полиции.

Проверка степени готовности органов военного управления, соединений и воинских частей, должностных лиц всех видов обеспечения будет осуществлена в ходе практической отработки вопросов всестороннего обеспечения на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Опук, Аданак, Кузьминский, Кадамовский и Прудбой, а также на выделенных участках местности на территории ЮВО.

Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

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