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10.08.2020 (12:20)

В пункт отбора на военную службу по контракту на Северном Кавказе обратились 15 тыс. кандидатов

В пункт отбора на военную службу по контракту во Владикавказе поступило обращение 15-тысячного кандидата на военную службу по контракту, которому будет вручен ценный подарок — «Командирские часы».

Пункт отбора во Владикавказе сформирован 25 декабря 2013 года. За время его существования из республик Северного Кавказа (Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии) обратилось 15 тыс. кандидатов на военную службу по контракту.

Все кандидаты проходят проверку состояния здоровья, сдают нормативы по физической подготовке, профессионально-психологическое тестирование.

Заинтересованность кандидатов обусловлена высоким уровнем социального обеспечения военнослужащих, образования в вузах Минобороны России, профессионального и карьерного роста.

Число жителей, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, уже к началу августа текущего года превысило показатели аналогичного периода 2019 года на 10%. Всего с января по август 2020 года в пункт отбора граждан по контракту обратились около 1,6 тыс. человек, а в 2019 году — более 1,4 тыс. граждан.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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