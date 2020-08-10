10.08.2020 (12:18)

Военнослужащие ЮВО продемонстрируют свое мастерство на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» во Владикавказе

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) продемонстрируют свое мастерство на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» во Владикавказе.

Конгрессно-выставочные мероприятия пройдут с 27 по 29 августа на территории Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

На выставочных площадках будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Мероприятие подобного масштаба пройдет в республике второй раз. Программа форума станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники ЮВО и других силовых ведомств.

В стрелковом тире все желающие под наблюдением опытных инструкторов смогут пострелять из пистолетов Макарова и Ярыгина.

Также военные повара приготовят солдатскую кашу на полевых кухнях КП-130, будет организована работа продовольственных и сувенирных палаток.

Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоится 27 августав 10:00 на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

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