10.08.2020 (12:00)

На спецучении подразделения РЭБ ЮВО примут участие в радиоэлектронном ударе стратегической системы радиопомех ВС РФ

Воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) примут участие в радиоэлектронном ударе стратегической системы радиопомех ВС РФ.

Также по плану спецучения подразделения РЭБ выполнят задачи ведения радиоразведки и радиоподавления радиосетей управления условного противника, отработают прикрытие объектов от воздушной радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации в ходе отражения массированного авиаудара совместно со средствами противовоздушной обороны.

Учение пройдет с 10 по 14 августа на 10 полигонах с привлечением 5 воинских частей и 11 подразделений РЭБ общевойсковых соединений.

На учение привлекается более 1000 военнослужащих, задействовано более 100 ед. специальной техники.

Для обозначения войск противника привлекаются стационарные и подвижные узлы связи Западного военного округа, корабли Черноморского флота, воздушные суда 4-й армии ВВС и ПВО, беспилотные летательные аппараты и подвижные средства связи воинских частей ЮВО.

Для повышения эффективности применения средств РЭБ помимо вертолетов РЭБ от 4-й армии ВВС и ПВО, в маневрах примут самолеты-постановщики помех.

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