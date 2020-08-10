10.08.2020 (11:54)

Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях оборудуют пути движения войск и переправы на водных преградах

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений задействуют комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности со сложным рельефом. Инженеры выполнят осушение болотистой местности, в том числе в створах переправ.

Так, для подготовки десантной переправы на учениях задействуют 360-тонные паромы.

В целях оборудования съездов к переправам специалисты инженерных войск воспользуются мотопомпами для размытия грунта. Впервые для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях задействуют баржи. Инженеры Черноморского флота выполнят подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших течениях с использованием якорей ВМФ.

Выполнение нормативов в рамках учений предусмотрено на современных средствах инженерного вооружения — катерах БМК-МО, БМК-МТ, а также на аэролодках.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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