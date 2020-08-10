10.08.2020 (11:50)
Военные инженеры ЮВО на спецучениях обеспечат войска питьевой водой в полевых условиях
Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) на специальных учениях оборудуют пункты и районы добычи и очистки воды с целью обеспечения деятельности войск в полевых условиях.
Для оборудования пунктов полевого водообеспечения с заглубленных источников и консервирования воды специалисты применят полевые бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. В целях опреснения воды инженеры ЮВО воспользуются новейшей безреагентной системой очистки и консервирования воды МККВ-1000.
Кроме того, на спецучении специалисты инженерных подразделений ЮВО организуют полевое электроснабжение войск.
Ремонтная мобильная бригада для выполнения данной задачи задействует подвижный инженерно-ремонтный комплекс (ПИРК). Также впервые в полевых условиях в качестве источников энергообеспечения будут использованы ветряные электрогенераторы и солнечные батареи.
Специальные учения с инженерными соединениями и воинскими частями ЮВО пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.