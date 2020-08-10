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10.08.2020 (10:58)

Войска РХБ защиты ЮВО обеспечат аэрозольную маскировку батальонных тактических групп на спецучении в Волгоградской области

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения в Волгоградской области обеспечат аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше.

Постановку воздушно-аэрозольной завесы с применением систем ВДК и ВСМ-9 обеспечат экипажи шести транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Подразделения РХБ защиты выполнят аэрозольную маскировку паромной переправы на реке Дон.

В спецучении примут участие более 1000 военнослужащих соединения и воинских частей РХБ защиты ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады. Будет задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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