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10.08.2020 (10:34)

На Балтийском флоте готовятся к крупномасштабному учению с общевойсковой армией Западного военного округа

Армейский корпус Балтийского флота готовит материальную базу полигона Правдинский в Калининградской области для проведения крупномасштабного учения с общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО).

На полигон уже перемещены основные силы армейского корпуса для проведения тактико-строевых занятий с боевой стрельбой для подготовки к участию в розыгрыше боевых действий двухстороннего командно-штабного учения с подразделениями ЗВО. В данный момент на полигоне Правдинский находятся свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Для обозначения действий войск противника изготовлено более 1,5 тыс. мишеней различного типа и размеров, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, а также подготовлено более 30 имитационных полей.

Выполнение всех учебно-боевых задач будет фиксироваться с применением беспилотных летательных аппаратов.

Учение пройдет с 24 по 28 августа.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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