10.08.2020 (10:34)
На Балтийском флоте готовятся к крупномасштабному учению с общевойсковой армией Западного военного округа
Армейский корпус Балтийского флота готовит материальную базу полигона Правдинский в Калининградской области для проведения крупномасштабного учения с общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО).
На полигон уже перемещены основные силы армейского корпуса для проведения тактико-строевых занятий с боевой стрельбой для подготовки к участию в розыгрыше боевых действий двухстороннего командно-штабного учения с подразделениями ЗВО. В данный момент на полигоне Правдинский находятся свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.
Для обозначения действий войск противника изготовлено более 1,5 тыс. мишеней различного типа и размеров, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, а также подготовлено более 30 имитационных полей.
Выполнение всех учебно-боевых задач будет фиксироваться с применением беспилотных летательных аппаратов.
Учение пройдет с 24 по 28 августа.