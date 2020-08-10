10.08.2020 (09:42)

Вертолетчики ЦВО в ходе учения выполнили переброску десанта и эвакуировали условно раненных с территории «противника»

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполнили переброску десанта на территорию «противника» и эвакуацию условно раненых в ходе ночного летно-тактического учения, завершившегося в Курганской области.

Летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5, оснащенные очками ночного видения, под прикрытием ударных Ми-24П выполнили переброску тактического десанта в тыл «противника», которому предстояло обнаружить экипаж условно потерпевшего бедствие самолета.

В ходе спасательной операции в районе учебно-боевых действий был обнаружен разведывательный дозор «противника». Для его уничтожения звено ударных Ми-24П применило метод «вертолетной карусели».

Работая в парах, вертолеты наносили непрерывное огневое поражение разведгруппам условного противника неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением.

После зачистки района эвакуации экипажи Ми-8МТВ5 выполнили посадку на неподготовленную площадку, погрузку тактического десанта и условно раненных военнослужащих.

В ночном летно-тактическом учении было задействовано 12 ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5, около 20 единиц наземной техники, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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