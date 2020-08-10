Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.08.2020 (06:50)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, группы антитеррористической защищенности отработали уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших на территорию воинской части и в парк боевых машин.

В ходе получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

В тренировках приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше десяти единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье прошла тренировка пожарной команды
В Забайкалье началось тактико-специальное учение с военными медиками ВВО
В Забайкалье прошла радиотренировка связистов ВВО
Снайперы Амурского объединения ВВО максимально используют погодные условия для маскировки

Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false