10.08.2020 (06:50)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, группы антитеррористической защищенности отработали уничтожение диверсионных групп условного противника, проникших на территорию воинской части и в парк боевых машин.

В ходе получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

В тренировках приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше десяти единиц военной и специальной техники.

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