10.08.2020 (06:46)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье прошла тренировка пожарной команды

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемом в Забайкальском крае, состоялась тренировка расчётов пожарной команды. В ходе тренировки было потушено условное возгорание строения, расположенного в опасной близости к штабу объединения.

По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в течение пяти минут оказался на месте происшествия.

Перед практической частью тренировки с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.

В локализации очага условного возгорания принимали участие военнослужащие трех пожарных расчётов объединения.

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