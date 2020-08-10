10.08.2020 (06:46)
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье прошла тренировка пожарной команды
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемом в Забайкальском крае, состоялась тренировка расчётов пожарной команды. В ходе тренировки было потушено условное возгорание строения, расположенного в опасной близости к штабу объединения.
По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в течение пяти минут оказался на месте происшествия.
Перед практической частью тренировки с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара с различными степенями ожогов.
В локализации очага условного возгорания принимали участие военнослужащие трех пожарных расчётов объединения.
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