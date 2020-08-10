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10.08.2020 (06:41)

В Забайкалье началось тактико-специальное учение с военными медиками ВВО

На полигоне Цугол в Забайкальском крае началось тактико-специальное учение с военными медиками общевойскового объединения Восточного военного округа. Тренировака началась с подъема по сигналу «тревога» и совершения марша в район проведения учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе учения военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию полевого госпиталя, эвакуации раненых из боевых машин, окопов и блиндажей, оказанию им медицинской помощи с применением новейших средств фиксации частей тела и транспортировки.

На практике медики применяют новые средства спасательной техники и медицинской аппаратуры. Также, военнослужащие выполняют задачи по проведению дозиметрического контроля, обработке санитарного транспорта и пострадавших, действия медицинского персонала на площадках медицинской сортировки и санитарной обработки условно больных военнослужащих.

В тактико-специальном учении принимает участие около  200 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Медицина
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