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10.08.2020 (06:21)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине состоялась совместная тренировка подразделений антитеррора и РХБ защиты

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине проведена совместная тренировка подразделений антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты по отражению нападения условных террористов на объект воинской части с применением отравляющих веществ.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования, применившего отравляющие вещества.

Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб  были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях.

На тренировку было привлечено более 50 военнослужащих, и задействовано около десяти единиц военной техники, в том числе мобильная лаборатория.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Антитеррор , Боевая подготовка
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