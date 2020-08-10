10.08.2020 (06:15)

На Камчатке проводится учебно-методический сбор специалистов физической подготовки ВС РФ

На Камчатке под руководством начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Андрея Зыкова начался учебно-методический сбор руководящего состава физической подготовки видов и родов войск Вооруженных Сил, военных округов и Северного флота.

Практические занятия пройдут в Петропавловске-Камчатском, на базе соединения морской пехоты войск и сил на северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

В ходе сбора будут проведены теоретические и практические показные занятия на тренажерной базе частей и соединений, на горном полигоне в районе вулкана Авача, на учебно-тренировочном комплексе «Радыгино», стендово-стрелковом комплексе и в плавательном бассейне.

По программе сбора будет продемонстрирована легководолазная и боевая подготовка отряда боевых пловцов, организация занятий по горной подготовке, а также осуществлена проверка физической подготовленности личного состава надводных кораблей и подводных лодок. Запланировано проведение финального этапа конкурса «Лучший специалист физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации».

К сбору привлекается свыше 350 специалистов физической подготовки частей и соединений ВС РФ.

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