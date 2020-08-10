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10.08.2020 (05:14)

На подводных силах Тихоокеанского флота проведено учение по спасению экипажа атомной подводной лодки

На Камчатке на базе подводных сил Тихоокеанского флота проведено учение по организации спасения экипажа атомного подводного крейсера при условном получении им повреждений и потере плавучести.

В ходе борьбы за живучесть личный состав одной из подводных лодок отрабатывал нормативы одевания индивидуальных средств защиты, герметизации условно поврежденного отсека и взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. Дополнительно руководителем учения были проверены действия аварийных партий субмарины при поступлении воды в отсек.

Кроме того, была смоделирована ситуация потери плавучести атомохода и отработанs порядок действий личного состава при аварийном выходе из подводной лодки, а также подготовка, спуск на воду спасательных плотов и покидание корабля экипажем.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Подводные силы , Атомоход , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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