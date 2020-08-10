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10.08.2020 (05:01)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Амурской области будет представлен на двух площадках

В Амурской области в конце текущего месяца состоятся мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2020». В Приамурье форум будет представлен на двух площадках в городе Белогорск. Выбор места обусловлен нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

На выставках будет показано более 30 образцов современного вооружения и техники, поступающей в войска объединения. Будут организованы площадки с демонстрацией нового стрелкового оружия, экипировки «Ратник», а также различных комплексов связи, разведки и других современных образцов.

Для посетителей будут представлены показные тактические действия  общевойсковых подразделений в современном бою, артиллерии, разведки и других войсковых подразделений с применением холостых боеприпасов и средств имитации. Спланированы культурно-художественные программы творческих коллективов, работа Военторгов, пунктов отбора по контракту и других точек.

В ходе форума будет уделено повышенное внимание санитарным правилам сохранения здоровья военнослужащих и посетителей. Все площадки будут работать на отрытых территориях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
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