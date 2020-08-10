10.08.2020 (04:56)

В Приморье завершилось двустороннее тактическое учение общевойсковой армии ВВО

Двустороннее тактическое учение завершилось в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Свыше 4000 военнослужащих на общевойсковом полигоне в Приморском крае отработали вопросы организации маршей, оборудования опорных пунктов, налаживания системы связи, устройства фортификационных сооружений, а также тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью.

К двустороннему учению было привлечено порядка 500 единиц военной техники, таких как, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Акация», минометные комплексы, техника связи, ударные вертолетные подразделения, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также специальная, гусеничная и колёсная техника.

Завершились учения проведением этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Военнослужащие поразили предположительно полторы тысячи мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника.

Мероприятие выступает в качестве подготовки подразделений ВВО к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос-2020», которые состоится осенью 2020 года.

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