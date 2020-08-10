10.08.2020 (04:41)

На этой неделе БЛА «Орлан-10» продолжит поиски пропавшего самолета Ан-2

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, на текущей неделе продолжит поиски пропавшего самолета Ан-2. Мониторинговые полеты будут выполняться на высоте порядка 1 тыс. метров. Эта высота полета «Орлана» позволит оператору более детально вести мониторинг в указанных районах поиска.

Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области. Управление и корректировка маршрута ведется по радиоканалам, видеоизображение с камер высокого разрешения, установленных на многофункциональном комплексе БЛА «Орлан-10», передается на монитор оператора в онлайн режиме.

На постоянной основе организовано взаимодействие с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования.

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