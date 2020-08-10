10.08.2020 (00:38)

Российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии

По заявлению Начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 10 по 13 августа 2020 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 7 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные райоы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.

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