10.08.2020 (00:14)

Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Германии

По заявлению Начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 10 по 13 августа 2020 г. в рамках реализации в Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии.

Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 10 по 14 августа 2020 г. с аэродрома Открытого неба Кельн-Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочнения безопасности через укрепление мер доверия.

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