Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.08.2020 (00:14)

Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Германии

По заявлению Начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 10 по 13 августа 2020 г. в рамках реализации в Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии.

Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 10 по 14 августа 2020 г. с аэродрома Открытого неба Кельн-Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочнения безопасности через укрепление мер доверия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные дипломаты посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации
Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» отработал противоминные действия в Средиземном море
Минобороны России направило военных врачей в Казахстан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Граждан Чехии наградили медалями Министра обороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

Метки:
Международная деятельность , Открытое небо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false