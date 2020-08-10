10.08.2020 (06:00)

Российские военные автоинспекторы готовятся к победам на международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 в Узбекистане

Российская команда военных автоинспекторов готовится к победам в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020, который будет проходить в условиях аномально жаркого и засушливого климата Узбекистана.

Основной этап состязаний состоится на автодроме одного из общевойсковых полигонов вооруженных сил Республики Узбекистан, расположенного вблизи города Коканд.

Одной из особенностей конкурса для российских военных в этом году станет то, что конкурс впервые пройдет на территории Ферганской долины Республики Узбекистан в районе с экстремальным ультрафиолетовым индексом, а подготовка и отбор лучших российских военных автоинспекторов проходил на полигоне Ногинский в Подмосковье.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной полиции и автоинспекции четырех стран мира: России, Белоруссии, Ирана и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны соорганизатора международного этапа конкурса. Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

Согласно положению о проведении АрМИ-2020, прибывшим в Узбекистан командам будет предоставлена техника и оружие, которое состоит на вооружении национальной армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице