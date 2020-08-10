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10.08.2020 (03:00)

Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды

Сводный отряд Министерства обороны Российской Федерации прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среды в Усолье-Сибирском.

Силы и средства Министерства обороны РФ привлекаются к выполнению мероприятий для обеспечения химической безопасности при расснаряжении емкостей с токсичными отходами, откачке опасных веществ в случае их пролива на промышленной площадке «Усольехимпром».

Сводный отряд Минобороны выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведению мониторинга химической обстановки, отбора проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также осуществления научной поддержки проводимых работ. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

В ликвидации последствий задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Ранее самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки (КМ-РХБР) и универсальная станция специальной обработки (УССО), железнодорожным транспортом прибыли военнослужащие соединения войск РХБ защиты Центрального военного округа. Продолжительность работ составит около двух месяцев.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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