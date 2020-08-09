09.08.2020 (19:12)

Свыше тысячи военных химиков ЗВО ликвидировали последствия учебных атак условных террористов во время полевого выхода в Курской области

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа приступили к проведению масштабного полевого выхода войск РХБ защиты в Курской области.

В ходе проведения учений по специальной подготовке специалисты общевойсковой армии Западного военного округа ликвидировали последствия свыше 100 учебных атак с использованием химического оружия «террористов».

В ходе практических действий была апробирована специальная техника войск РХБ защиты с практическим применением в условиях, максимально приближенных к боевым.

Подразделения РХБ разведки на машинах РХМ-4 и РХМ-6, а также группы специальной обработки с использованием автомобильных лабораторий АЛ-4, авторазливочных станций АРС-14КМ, машин постановки термодымовых завес ТДА-3 выполнили свыше задачи с отработкой нормативов по тактико-специальной подготовке.

В рамках полевого выхода войск РХБ защиты округа военнослужащие отрабатывают вопросы засечки и ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнения дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф с выбросом сильно действующих ядовитых веществ и загрязнением окружающей среды. Эти и многие другие вопросы боевой подготовки подразделений будут проверены в ходе комплексных учений в конце учебного года.

Всего на полевой выход войск РХБ защиты Западного военного округа привлечено более тысячи военнослужащих и около 350 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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