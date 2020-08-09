09.08.2020 (19:08)

Командование ЗВО приняло участие в возложении цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда в связи с 76-летием окончания Ленинградской битвы

Представители командования Западного военного округа, ветераны Вооруженных Сил и приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в честь 76-летия окончания Ленинградской битвы.

В церемонии приняли участие, от имени Западного военного округа, заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

Самая продолжительная битва в истории Великой Отечественной войны завершилась 9 августа 1944 года. Она длилась 37 месяцев, в ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции советские войска в ожесточенных боях полностью освободили Ленинградскую область и Карельский перешеек.

Глава города поздравил с этой датой ветеранов и блокадников, поблагодарив их за сохранение памяти о героической обороне Ленинграда.

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