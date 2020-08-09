09.08.2020 (18:56)

Международный этап конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2020 впервые пройдет в Воронежской области

Впервые международный этап соревнований расчетов тактических комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Армейских международных игр-2020 «Соколиная охота» пройдет в Воронежской области. На военном полигоне Погоново Западного военного округа состязания пройдут среди лучших расчетов из России и Республики Беларусь.

На протяжении двух недель военнослужащие иностранных государств и Российской Федерации будут состязаться на скорость в подготовке своих комплексов к применению, а затем – в ведении воздушной разведки, корректировке огня артиллерийских расчетов в дневное и ночное время суток.

Лучшая команда будет определена по наименьшей сумме мест, занятых расчетами комплексов этой команды в трех этапах соревнований «Соколиная охота». Также лучшие расчеты БпЛА определятся по результатам «Эстафеты» и в номинациях «Лучший оператор управления (пилот)», «Лучший техник» и «Лучший стрелок».

Торжественная церемония закрытия конкурса «Соколиная охота» и награждения призеров состоится 5 сентября на военном аэродроме в Рязанской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице