09.08.2020 (18:51)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО подавили массированную воздушную атаку на учении в Астраханской области

Подразделения войск противовоздушной обороны гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа провели учение с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в Астраханской области.

По замыслу дежурными расчетами ЗРК с помощью станций обнаружения были выявлены пуски ракет условного противника в направлении полевых пунктов управления наземной группировки войск армии.

Расчеты дивизиона «Бук-М3», заступившие на боевое дежурство, отработали задачи по автоматическому сопровождению и захвату целей и провели до момента вхождения их в зону ответственности армии.

Также расчеты зенитного ракетного комплекса отработали взаимодействие с дежурными силами по целераспределению эффективного отражения ударов условного противника. В ходе проведения электронных пусков более 20 целей были уничтожены.

Всего к учениям в рамках лагерного сбора войск ПВО общевойсковой армии Западного военного округа в Астраханской области было привлечено свыше 1,2 военнослужащих и более 250 ед.вооружения, военной и специальной техники, в том числе и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела, Игла, комплексы Тор и Оса.

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