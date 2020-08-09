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09.08.2020 (18:39)

Новобранцы авиационного объединения ЦВО приняли военную присягу в Свердловской области

В Свердловской области более 100 военнослужащих трех воинских частей авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) произнесли слова клятвы в верности Отечеству и приняли военную присягу.

Церемония приведения молодого пополнения к военной присяге прошла на плацу территориального центра управления армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) ЦВО и началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени объединения.

В церемонии принял участие командующий армии ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников. Он поздравил командиров и личный состав молодого пополнения с принятием военной присяги, а также пожелал успешно освоить военные специальности. Кроме того, с напутственным словом к новобранцам обратился председатель совета ветеранов общественной организации «Ветераны Уральского объединения Войск ПВО» генерал-лейтенант Николай Тимофеев, который отметил ценность воинского братство и призвал военнослужащих свято хранить традиции отцов и дедов.

Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа выполняет задачи по охране воздушного пространства над территорией площадью более 7 млн кв. км, прикрытию промышленных, административных и военных организаций 29-ти субъектов Российской Федерации на территории Поволжья, Урала и Сибири.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ , Присяга
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