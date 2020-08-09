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09.08.2020 (15:52)

В КНР прошли траурные церемонии памяти советских воинов, погибших в августе 1945 года

9 августа в городах Дуннин, Суйфэньхэ, Тумэнь, Маньчжоули, уезде Ванцин, поселке Санчакоу и на перевале Тайпинлин прошли торжественно-траурные церемонии с возложением венков и цветов, приуроченные к 75-й годовщине начала Маньчжурской стратегической наступательной операции, в результате которой Советский Союз поставил точку во Второй мировой войне.

В церемониях приняли участие дипломаты посольства и генеральных консульств России в Китае, сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, а также представители местных органов власти.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция началась 9 августа 1945 г. Стремясь искоренить человеконенавистническую идеологию не только германского фашизма, но и японского милитаризма, ровно через три месяца после окончания войны в Европе, Советский Союз вступил в войну против Японии выполняя взятые на себя союзнические обязательства.

Советской армии противостояла крупная стратегическая группировка войск. Ожесточенные бои шли за город Маньчжоули, крупнейший в Азии укрепрайон Дуннин, на перевале Тайпинлин и других приграничных районах. За 25 суток боевых действий погибли 12031 советский воин, санитарные потери составили 24425 человек.

Памятные церемонии в населенных пунктах Китая будут проходить в течение всего августа в соответствии с датами их освобождения от японских захватчиков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Торжественные церемонии
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