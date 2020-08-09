09.08.2020 (15:47)

Молодых лейтенантов российской военной базы ЮВО в Абхазии полностью обеспечат служебным жильем

Все молодые лейтенанты, которые прибудут для военной службы в российскую военную базу Южного военного округа в Абхазии, будут обеспечены служебным жильем.

В этом году после окончания высших учебных заведений в российскую военную базу в Абхазии прибудет около 100 молодых специалистов, более 30 из которых – семейные. Всем молодым офицерам с первых дней службы выделят жилые помещения в военном городке и офицерских общежитиях.

В дальнейшем при представлении документов квартиры будут распределены в очередном порядке.

Инфраструктура военного жилого городка базы включает жилые дома, детский сад, культурные и досуговые центры, а также спортивные площадки и места отдыха.

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