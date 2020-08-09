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09.08.2020 (15:43)

Новобранцы российской военной базы в Абхазии приняли Военную присягу

Более 100 новобранцев на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в церемонии торжественного приведения к Военной присяге. Военнослужащих поздравили командиры подразделения, управление базы, родители и приглашенные гости.

Новобранцы уже распределены по должностям согласно военно-учетным специальностям и результатам профессионального отбора. Солдаты были призваны на военную службу из Краснодарского, Ставропольского краёв и других регионов России.

На российской военной базе в Абхазии созданы все условия для успешного прохождения молодым пополнением военной службы, а также проведения досуга и отдыха.

Для многих ребят служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот для поступления в высшие учебные заведения или смогут заключить свой первый контракт с Министерством обороны, после первых трех лет службы контрактником каждому военнослужащему предоставляется право на военную ипотеку, по которой можно приобрести жилье в любом регионе России.

Всего в рамках весеннего призыва на российскую военную базу в Абхазии прибыло более 500 военнослужащих. В ближайшее время после курса молодого бойца и мероприятий по вводу в строй, все они будут приведены к Военной присяге.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ , Присяга , Абхазия
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