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09.08.2020 (14:48)

Танковое подразделение ЗВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб в Нижегородской области

Танкисты мотострелкового соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа, проходящие обучение на базе новейшего центра боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области, выполнили упражнения стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения.

Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2000 метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, танкисты отработали ведение фланговой стрельбы в движении.

В свою очередь, механики-водители выполнили упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время. На занятие по огневой подготовке привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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