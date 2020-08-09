09.08.2020 (14:02)

Около 2000 новобранцев воинских частей и соединений РВСН приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения от Ивановской до Иркутской области прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 2000 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

Пройдя двухнедельный карантин, новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки, включающий занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела, включая стрельбу из автомата.

В церемонии приняли участие командиры воинских частей и соединений РВСН, ветераны и представители общественных организаций. Кроме того, коллективы художественной самодеятельности дивизий выступили перед военнослужащими с концертными программами и поздравлениями.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло более 7500 человек молодого пополнения. В соединении это уже не первые военнослужащие весеннего призыва 2020 года, которые были призваны в условиях проведения в воинских частях комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Все военнослужащие прошли обязательный двухнедельный карантин, прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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