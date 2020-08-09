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09.08.2020 (13:57)

В Республике Алтай прошел «Суточный забег» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Юнармецы, военнослужащие и сотрудники военного комиссариата Республики Алтай приняли участие в «Суточном забеге», посвященному празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение суток 75 участников забега, в число которых вошли представители Юнармии, военнослужащие и сотрудники военного комиссариата, прошли индивидуальные дистанции в установленное время 19,2 минут и преодолели в общей сложности более 290 км.

Спортивное мероприятие проводилось впервые на территории Республики Алтай и собрало 75 участников, что символизирует 75-ю годовщину Великой Победы.

Забег начался в 10 часов утра 7 августа по местному времени и продолжался в течение суток, включая ночное время.

По итогам соревнования участники были награждены почетными грамотами и ценными призами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
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