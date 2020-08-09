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09.08.2020 (12:31)

Десять парков «Патриот» откроют в ЦВО до конца 2021 года

Десять военно-патриотических парков «Патриот» будут созданы в регионах дислокации ЦВО до конца 2021 года, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«До конца 2021 года на территории десяти субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав военного округа, будут открыты филиалы парка «Патриот», – сказал Андрей Соболев.  – Экспозиции парков будут представлены историческими и современными образцами вооружения. Помимо площадок статического показа техники парки будут оборудованы спортивными площадками и информационными стендами. Локации парков «Патриот» позволят проводить не только культурно-массовые и просветительские мероприятия военно-патриотической направленности, но и занятия по первоначальной военной подготовке».

На территории военного округа парки «Патриот» уже открыты в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах республик Хакасия, Тыва, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Парк Патриот
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