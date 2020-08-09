09.08.2020 (10:05)

В Калининградской области завершился чемпионат Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту

В Калининградской области подвели итоги чемпионата Балтийского флота по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях приняло участие более 60 военнослужащих из 12 подразделений противопожарной охраны Балтийского флота.

В программу соревнований вошли такие нормативы, как переноска, установка и подъём по ручной выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни, боевое развертывание пожарного автомобиля с установкой на водоём и подачей воды через три рукава. В ходе этапов военнослужащие должны максимально быстро выполнить комплексы нормативов, а также продемонстрировать правильное применение профессиональных навыков с использованием специального оборудования.

Основными целями состязаний были совершенствование профессионального и спортивного мастерства личного состава подразделений противопожарной охраны Балтийского флота и повышение боеготовности личного состава.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место завоевала команда радиотехнического полка соединения ПВО Балтийского флота, второе – команда Центра материально-технического обеспечения БФ, и третье – команда базы хранения МТО БФ.

К этому моменту задачи противопожарной охраны объектов БФ решают более 20 штатных противопожарных подразделений. Пожарные БФ совместно с противопожарными подразделениями Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Калининградской области регулярно участвуют в ликвидации пожаров, произошедших на территории области.

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