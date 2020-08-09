09.08.2020 (09:58)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли практические занятия по воздушно-десантной подготовке

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота провели практические занятия по воздушно-десантной подготовке на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

В ходе них военнослужащие совершенствовали навыки десантирования со штатным оружием в полной боевой выкладке. После приземления они отработали вопросы обороны района высадки, захвата и удержание укрепленных огневых точек.

Военнослужащие армейского корпуса совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом с высоты 1000 метров из вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота.

Всего на занятиях по воздушно-десантной подготовке приняли участие около 100 военнослужащих.

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