09.08.2020 (09:58)
В армейском корпусе Балтийского флота прошли практические занятия по воздушно-десантной подготовке
Разведчики армейского корпуса Балтийского флота провели практические занятия по воздушно-десантной подготовке на полигоне Хмелевка в Калининградской области.
В ходе них военнослужащие совершенствовали навыки десантирования со штатным оружием в полной боевой выкладке. После приземления они отработали вопросы обороны района высадки, захвата и удержание укрепленных огневых точек.
Военнослужащие армейского корпуса совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом с высоты 1000 метров из вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота.
Всего на занятиях по воздушно-десантной подготовке приняли участие около 100 военнослужащих.
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