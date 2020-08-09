09.08.2020 (07:41)

В Восточном военном округе на полигоне «Цугол» Забайкальского края завершился полевой выход войск РХБЗ

На полигоне «Цугол» Забайкальского края, с соединениями и подразделениями РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершился полевой выход.

На полигоне с военнослужащими РХБЗ проводились занятия по совершенствованию полевой выучки отделений (расчетов, экипажей) с отработкой специальных задач, выполнению нормативов по тактико-специальной подготовке.

В рамках полевого выхода войск РХБЗ военнослужащие отработали вопросы ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнения дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также ликвидации последствий условных природных и техногенных ЧС.

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