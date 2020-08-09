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09.08.2020 (07:40)

Хабаровские юнармейцы приняли участие в акции "Обелиск"

Хабаровские представители  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в акции "Обелиск".

На городском кладбище краевого центра на минувшей неделе состоялась акция по уходу за могилами военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества.

В мероприятии, которое состоялось под общим руководством  начальника муниципального штаба ВВПОД "Юнармия" Андрея Мухранова, приняли участие воспитанники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов: "Данко", "Доблесть", "Дозор", "Отвага", "Русский Сокол",  "Взлёт", представители ветеранских и общественных организаций нашего города.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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