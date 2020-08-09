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09.08.2020 (07:39)

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа напишут «Диктант Победы»

«Диктант Победы» будет проводиться 3 сентября 2020 года в соединениях и воинских частях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), а также на базе образовательных учреждений края.

Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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