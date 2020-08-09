09.08.2020 (07:38)
В Амурской области проводятся военно-патриотические смены с юнармейцами
Юнармейцы Амурской области участвуют в военно-патриотических сменах, которые организованы на базе общеобразовательных школ в рамках мероприятий «Юнармейского лета». Все мероприятия проводятся в строгом соблюдении установленных санитарных правил.
На открытых площадках проводятся занятия по строевой подготовке, стрельба из пневматической винтовки, военно-тактические игры, военизированные эстафеты, а также другие военно-спортивные состязания. Также проводятся занятия по противопожарной безопасности. Для качественного проведения занятий многие смены проводятся с участием военнослужащих Восточного военного округа, ДВОКУ, и других силовых ведомств.
Движение «Юнармия» в Амурской области активно развивается и насчитывает более семи тысяч школьников. Выбор размещения штаба движения в Белогорске обусловлен тем, что в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа.