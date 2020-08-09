09.08.2020 (07:37)

День физкультурника отметили во всех соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения ВВО

День физкультурника – профессиональный праздник преподавателей физкультуры, в котором участвуют все, кто имеет отношение к спорту: тренеры, военнослужащие-спортсмены, студенты и выпускники профильных учебных заведений, а также люди, которые ведут здоровый образ жизни, прошел во всех соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа.

В России в 2020 году День физкультурника празднуется во вторую субботу августа и выпадает на 8 августа. Спортсмены всех воинских подразделений Амурского общевойскового объединения, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных празднованию дня физкультурника.

8 августа, на территории соединений и воинских частей, под руководством помощников командиров по физической подготовке, прошли спортивные соревнования, в которых приняли участие военнослужащие всех категорий и члены их семей.

В ходе праздника были проведены соревнования между участниками в силе, ловкости, быстроте. Организованы военно-прикладные эстафеты. По окончанию соревнований организаторами мероприятий было проведено награждение участников занявших призовые места.

Проведение подобного рода мероприятий в соединениях и воинских частях воспитывает в военнослужащих стремление к здоровому образу жизни, а также повышает престиж службы в Вооруженных силах среди гражданского населения

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице