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08.08.2020 (20:18)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступил для жителей Власихи

7 августа ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» выступил для жителей Власихи.

Выступление проходило на недавно построенной набережной, которая уже стала одним из любимых мест прогулок и отдыха жителей ракетной столицы.

За более чем часовую программу солисты ансамбля исполнили самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. 

Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Красная звезда , Ансамбль
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